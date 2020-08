Enakopravnost

Družbeno angažirani košarkarji iz lige NBA

Goran Dragić

© Uroš Abram

Equality (enakopravnost). Black Lives Matter (življenje temnopoltih šteje). I Can’t Breathe (ne morem dihati). Freedom (svoboda). How Many More (koliko še). Enough (dovolj). Takšna in podobna sporočila v podporo gibanju Black Lives Matter (BLM) na dresih nosijo košarkarji 22 moštev iz lige NBA. Med njimi sta tudi Dallas Mavericks, v katerem igra Luka Dončić, in Miami Heat, moštvo Gorana Dragića. Igralci so lahko sami izbrali, katerega izmed 29 sloganov bodo nosili na dresu, zato imajo košarkarji v posameznem moštvu na dresih različne besede. Toda košarkarji Dončićevega moštva Dallas Mavericks so se odločili, da bodo svoja prizadevanja za rasno pravičnost izkazali tudi tako, da se bodo poenotili in na dresu vsi nosili isto besedo: equality (enakopravnost). Vsak neameriški igralec njihovega moštva je dobil možnost, da jo prevede v svoj materni jezik – za to so se odločili Dončić, Latvijec Kristaps Porzingis, Portoričan J. J. Barea in Nemec Maxi Kleber. Tako Dončić nekaj prvih pokoronskih tekem sezone igra s slovensko besedo ’enakopravnost’ na hrbtni strani dresa, ki je zamenjala njegov priimek – če se bo odločil, da slogan obdrži tudi v nadaljevanju, pa bo zapisana pod njegovim priimkom in njegovo številko 77.

V moštvu Miami Heat, kjer igra Goran Dragić, ima vsak igralec svoj slogan – največ se jih je odločilo za »Black Lives Matter«, precej pa tudi za »Equality«. Izbral ga je tudi Dragić, vendar drugače od Dončića v angleščini.

Liga NBA, v kateri je več kot 75 odstotkov igralcev temnopoltih, številni med njimi pa, četudi so zdaj premožni in vplivni, izhajajo iz okolja, kjer je prisoten rasizem. Vsa tri igrišča v Orlandu, kjer potekajo tekme, imajo ob robu izpisan velik napis »Black Lives Matter«, pred prvo tekmo pa so vsi navzoči med igranjem himne pokleknili in tudi s tem izkazali enotno podporo boju za rasno pravičnost.

Liga NBA se je pred kratkim znašla sredi škandala zaradi poslovnih interesov na Kitajskem. To je njen najmočnejši trg zunaj ZDA in tam sodeluje s tremi košarkarskimi akademijami, v katerih – je nedavno prišlo na dan – so igralci doživljali duševno nasilje, odnosi med ZDA in Kitajsko pa so nasploh že dlje napeti, posebej zaradi kitajskega neetičnega ravnanja z muslimansko manjšino Ujgurov v provinci Sinkiang, kjer je ena od omenjenih akademij, a tega NBA ni nikoli uradno obsodila. Sodelovanje s to akademijo je nedavno prekinila, vendar so se ob njeni podpori gibanju BLM zaradi tega pojavili očitki, da se za pravičnost bori selektivno – oziroma tam, kjer to ne vpliva na njen dobiček.

Toda kljub temu sedanjega boja ne gre minimizirati, kajti učinek, ki ga ima posredovanje pomembnega družbenega sporočila o preprečevanju rasizma iz tako vplivne organizacije, kot je NBA, je izjemen; sploh za številne mlade športne navdušence, ki košarkarje iz te lige občudujejo in se zgledujejo po njihovih dejanjih.