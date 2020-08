Pivec: »Nikoli se nisem poistovetila z desno politično opcijo«

IZJAVA DNEVA

"Ne morem reči, da sem politično neopredeljen človek. Težave sem imela z vstopom v desnosredinsko koalicijo, saj sem, kar se tiče ideologije, veliko bolj levo usmerjena. Nikoli se nisem poistovetila z desno politično opcijo. Sem pa, kar se tiče izvajanja vsebin, izredno pragmatična, poleg tega pa lojalen partner. Če smo se zavezali, da bo DeSUS svoje koalicijske obljube izpolnil, delam v smeri tega, da bomo to tudi naredili. To je zame edina zaveza. V tem kontekstu je treba biti korekten koalicijski partner. To pa ni nobena simpatija ne do Janeza Janše ne do kateregakoli koalicijskega partnerja, ampak moja profesionalna zaveza in odnos do dela. Fotografija z Logarjem, ki jo je sam objavil, pa ni čisto nič drugega kot popoldansko srečanje na domačem terenu, kjer je bil gost. Ne gre za nobeno simpatijo ali posebno naklonjenost."

"Takoj ko se je začelo govoriti o tem računu, se je odprl niz novih vprašanj iz zasebnosti, kjer ni več poanta v tem, ali je bil račun plačan ali ne. Nimam nobene težave pokazati računa, ni pa primeren način, da se tako razkrivajo zasebne stvari. Pristojni organi naj zdaj pogledajo stvari. Prepričana sem, da ne gre za noben poskus lobiranja. Takšnih obiskov na terenu sem naredila na stotine v obeh mandatih. Obiskala sem skoraj vse vinske kleti v Sloveniji pa tudi druga kmetijska in živilska podjetja in mnoge kmetije ter nosila njihove majice z napisi."

(Ministrica za kmetijstvo in predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec o tem, ali bi prestopila v Janševo SDS; v intervjuju za časnik Večer)