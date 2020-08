Abecedarij svobode govora: manira

Ljudje

V javnem prostoru smo vsak dan bombardirani z rasizmom, seksizmom, nesramnostmi, opolzkostmi in ostalimi sovražnostmi. Ko beremo anonimne komentarje na spletu – ali Twitter objave predsednika ZDA –, se zdi, da je svoboda govora le še pravica užaliti. Med bojem proti sovražnemu govoru je levica pristala, da je njena primarna zahteva civiliziran in kulturen govor. Sentimentalno pogrešamo Clintona, celo Busha in se spominjamo, kako korektna je bila pravzaprav Ljudmila Novak.

Ne gre podcenjevati škode, ki jo povzroči sovražni govor. Ne le v Ruandi, kjer je bila radijska postaja RTLM ključen akter pri ustvarjanju pogojev za genocid, tudi v Sloveniji desničarski medijski aparat normalizira in legitimizira rasizme. Vendar za dejanski politični premik ni dovolj, da se ukvarjamo z grobim besednjakom in zahtevamo politično korektnost. Pri fašizaciji družbe ni največji problem nevljuden jezik, ampak konkretne politike, pa naj gre za Janšev boj proti medijem ali Cerarjev nehuman zakon o tujcih.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.