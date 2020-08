»Ko si javna oseba, te ljudje hitro opredelijo kot levega ali desnega«

IZJAVA DNEVA

"Ne, ne, ne, tega ne znam. Vedno pravim, da bi tisto, kar znam, rad delal – in to je v nogometu. V življenju sem se srečal in rokoval s številnimi domačimi in tujimi politiki, tako z desnega kot levega političnega pola. V čast mi je pozdraviti kakšnega predsednika ali premierja, ne glede na to, ali je levičar ali desničar. Ljudi, vključno s športniki in politiki, ne delim na leve in desne, ampak na dobre in slabe. Ko si javna oseba, te ljudje hitro opredelijo kot levega ali desnega. Tega nočem – sem športnik in to želim tudi ostati. Politika me ne zanima, sem povsem apolitičen človek."

(Zlatko Zahović, nekdanji športni direktor Nogometnega kluba Maribor, o tem, ali razmišlja o vstopu v politiko; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)