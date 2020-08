Eksplozivna revolucija

Wikimedia Commons

Manj kot teden dni je minilo od eksplozije v Beirutu in ulice libanonskega glavnega mesta so že prežete s solzivcem. Množice protestnikov zahtevajo takojšen odstop vlade, saj nesrečno katastrofo vidijo kot simptom pokvarjenosti politične elite.

Država je v zadnjih desetletjih prestala številne vojne, okupacije, teroristične napade in nemire, v zadnjem letu pa poleg pandemije trpi še za izjemno ekonomsko krizo, ki ogroža dostop do osnovnih dobrin, kot so hrana, elektrika in voda.

Protesti so tako nadaljevanje tistih iz lanske jeseni, zagotovo pa bodo dolgotrajni in neizprosni. V minulih dneh so protestniki že okupirali stavbo zunanjega ministrstva in jo oklicali za "štab revolucije". Vrstijo se prvi odstopi politikov. Zdi se, da se Libanonu tokrat resnično obetajo spremembe.

Medtem ko države po svetu hitijo pregledovati svoje shrambe amonijevega nitrata, bi bilo dobro, da se vprašajo tudi, koliko podobnih tempiranih sodčkov smodnika jeze in razočaranja se skriva pri njihovem ljudstvu.

