Peterle: »Tito ni bil simbol demokratične, samostojne Slovenije«

IZJAVA DNEVA

"Ni moglo biti drugače, to je bil prelomni čas, to je bil zgodovinski čas, dišalo je po spremembi, zgodila se je in v takih trenutkih se morajo zgoditi močne stvari. Meni tisto Titovo sliko nekateri še zdaj očitajo. Leta sem dobival vsak teden pošto v nabiralnik, ki je nisem dajal policiji, ker ne bi bilo iz tega nič, ampak nekateri mi to še zdaj očitajo. Zelo sem vesel, da sem to opravil, ker sem to moral narediti. Tito pač ni bil simbol demokratične, samostojne, v Evropo usmerjene Slovenije. Tudi Tito z nekega stopnišča v drugem delu te iste palače je šel po dogovoru, skratka, takrat smo delali nekatere nujne korake, tudi to s tovariši in tovarišicami mislim, da spada v ta okvir."

(Lojze Peterle, prvi demokratično izvoljeni predsednik vlade Republike Slovenije, o tem, da je iz sobe, v kateri je zasedala njegova vlada, odnesel Titovo sliko; v intervjuju na TV Slovenija)