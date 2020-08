Beli rešitelji

Pred kratkim se je s poravnavo zaključilo sojenje ameriški misijonarki Renee Bach, ki je v Ugandi vodila otroški zdravstveni center – brez medicinskega znanja, le z "božjo pomočjo". V njeni oskrbi je umrlo več kot 100 otrok, s plačilom in brez priznanja krivde pa se je verjetno zanjo zadeva končala.

A njena zgodba ni nič drugačna od zgodbe belih "odrešenikov", ki so z nasilnim pokristjanjevanjem in "civiliziranjem" "reševali" črnske duše. Je odraz rasizma in bele nadvlade, utemeljen v prepričanju, da so belci edini, ki imajo znanje in sposobnosti za reševanje problemov v nebelih delih sveta. Naša kultura je prežeta s to ikonografijo, a v takšnih dejanjih se ne skriva dobrodelnost, temveč samovšečnost.

Bela nadvlada cveti, ko povečuje disfunkcionalnost drugih "ras". Razmere v Afriki so posledica evropskega kolonializma, ki nikakor ni stvar preteklosti. Raje kot da ploskamo raznim Bobom Geldofom, preprečimo vladam in korporacijam nadaljnje izkoriščanje. Ljudje zase že znajo poskrbeti!

