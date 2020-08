Osem religij pod isto streho

Poleg verskih objektov bo tudi prostor za druženje na 2.800 kvadratnih metrih

Načrt soseske

© ZOOMVP.AT

V novi dunajski soseski Seestadt Aspern bodo do leta 2022 zgradili Kampus religij, kjer bo na enem mestu združenih osem različnih verskih skupnosti. Na 10.000 kvadratnih metrih zemljišča, ki ga je podarilo mesto Dunaj, bodo stali verski prostori, izobraževalne ustanove in skupni prostori za druženje različno verujočih.

»V nekaterih delih sveta vero izkoriščajo za netenje konfliktov in začetek vojn. Na Dunaju bomo zgradili kampus, ki omogoča izmenjavo med verskimi skupnostmi. Dokazali bomo, da je medversko sodelovanje mogoče,« je ob predstavitvi projekta povedal dunajski župan Michael Ludwig. Kampus religij je projekt, pri katerem bo sodelovalo osem verskih skupnosti: Rimskokatoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Vzhodna pravoslavna cerkev, Izraelitska verska skupnost, Islamska verska skupnost, Avstrijska budistična skupnost, Novoapostolska cerkev in Sikhovska verska skupnost.

Snovalci pravijo, da je projekt zasnovan tako, da bo omogočal druženje med verniki, učitelji, študenti in drugimi obiskovalci. V kampusu, ki bo imel skupno upravo, prireditvene in gostinske prostore, bo lahko študiralo 2.500 študentov. Poleg verskih objektov, ki jih bodo zgradile skupnosti same, bo tudi prostor za druženje na 2.800 kvadratnih metrih.

»Kampus religij dokazuje, da je na Dunaju sobivanje različnih ver mogoče. Mesto Dunaj, Cerkvena pedagoška šola in osem verskih skupnosti so se združili, da uresničijo ta fascinantni projekt. Osem sakralnih stavb, združenih na enem mestu, ki so samostojne, a povezane hkrati, bo dokaz, da je ideološka strpnost mogoča,« je prepričan kardinal Rimskokatoliške cerkve Christoph Schönborn.

Kampus religij bo do leta 2022 zgrajen v novo nastajajoči dunajski soseski Seestadt Aspern, ki sicer velja za enega največjih razvojnih urbanih projektov v Evropi. V soseski, veliki 240 hektarov, bo do leta 2028 živelo in delalo 20.000 ljudi.

