»Ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski, je Tonin komaj zapustil vrtec«

IZJAVA DNEVA

"Ko je "prvič zadišalo po Slovenski vojski", je Matej komaj zapustil vrtec, vojske ni služil, vprašanje je tudi, če je kdaj videl orožje od blizu, zdaj pa kar naenkrat ministrska funkcija. Jasno, da je potem najbolj užival pri fotografiranju ob zaščitni opremi in nepotrebni Natovi ekshibiciji na našem nebu. Užival je tudi na izredni seji tik pred parlamentarnimi počitnicami, ker mu je Janša izjemoma prepustil glavno vlogo, saj sam "nima nikoli opravka" z orožjem. Se še spomnite Patrie in Karla Erjavca? Tonin je žarel, ko je poudarjal zavezanost Natu, našo odgovornost, spoštovanje odločb in dogovorov. Izjavo je podkrepil še z referendumom za včlanitev: ker je takrat večina (zmanipuliranih!) državljanov obkrožila da, je potem tudi večina državljanov za tako naložbo. Ankete pa kažejo obratno. Posebno glasno ga je podpiral strankarski kolega Horvat, eden izmed 180 Jožefov Horvatov, ki živijo v Sloveniji. Zanj so vsi, ki so opozarjali na neprimernost naložbe, populisti. Pozicija je v en glas lahkotno potrdila nadaljnjo obravnavo predloga zakona, ki predvideva 780 milijonov evrov za vojsko. Zbogom nova infekcijska klinika, domovi za starejše, zvišanje pokojninske osnove ljudi, ki so 40 let garali …"

(Polona Jamnik o Mateju Toninu, predsedniku stranke NSi; v pismih bralcev v Dnevniku)