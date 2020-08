Veliki poker v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše

Plakatna akcija na Gregorčičevi v Ljubljani

Mladi forum SD je ob letošnjem 12. avgustu s plakatno akcijo opozoril na 15. obletnico simbolnega trenutka tajkunizacije, ki jo je Slovenija plačala z izgubljenim desetletjem, zabarantano prihodnostjo mladih, desettisoče za vedno izgubljenih delovnih mest, propadom vrste slovenskih podjetij, eksponentnim skokom javnega dolga in dolgim obdobjem osiromašenja javnih storitev.

"12. avgusta 2005 so se v kabinetu predsednika vlade Janez Janša, Igor Bavčar in Boško Šrot dogovorili za prodajo Mercatorja v zameno za vpliv na Delo, Šrot in Bavčar pa sta dobila proste roke pri privatizaciji svojih imperijev, Istrabenza in Pivovarne Laško," so zapisali in dodali, da mladi niso pripravljeni "dati še enega izgubljenega desetletja za napačne odločitve Janeza Janše, ki v tem prelomnem času ponavlja napake iz preteklosti".

Afero je septembra 2005 razkrila Mladina. Naslovni članek z naslovom Dogovor na vrhu, v katerem razkriva posel z Mercatorjevimi delnicami, ki je bil del širšega dogovora med predsednikom vlade, Igorjem Bavčarjem, Tonetom Turnškom in Matjažem Gantarjem, je na voljo na tej spletni povezavi.