Dostop do interneta je človekova pravica

Netblocks.org / twitter

Od volitev naprej je v Belorusiji vedno manj interneta. Lukašenko je v ponedeljek sicer povedal, da je za izpad interneta kriva tuja sila, vendar strokovnjaki z NetBlocks (organizacije, ki spremlja dostopnost interneta po svetu) zavračajo njegove trditve.

Podobno kot Belorusija je v preteklosti ravnala Indija. Po tem, ko je 5. avgusta 2019 regijama Jammu in Kashmir odvzela ustavno zagotovljeno avtonomijo, zaprla šole in ljudi poslala domov, je za več kot pol leta praktično popolnoma onemogočila dostop do interneta. Danes lahko do dela interneta dostopajo z 2G povezavo, vendar socialna omrežja ostajajo nedostopna.

Države vedno raje izklapljajo internet v imenu nacionalne varnosti. Medtem ko tako protestniki kot kriminalci hitro najdejo načine za komunikacijo, najkrajšo potegnejo vsi ostali. V Kašmirju so bili med njimi šolarke in šolarji, ki v času karantene niso mogli dostopati ne do Zooma, kaj šele Youtuba ali Netflixa, in njihovi starši, ki so kruh služili na internetu.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.