Zgodbe žrtev Leona Rupnika

Ustavni pritožbi, vloženi zoper »oprostilno« sodbo za vodjo domobrancev, vsebujeta le nekatere izmed neštetih zgodb o usodah ljudi, ki so trpeli in umrli od roke domobrancev

Leon Rupnik na prvi domobranski prisegi na Hitlerjev rojstni dan na bežigrajskem stadionu 20. aprila 1944.

© Fotograf: neznan, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

»Leon Rupnik je v svojih javnih nastopih vedno znova pozival k preganjanju Judov in igral pomembno vlogo pri aretaciji in deportaciji Judov iz Ljubljane v letih 1943 in 1944, od katerih se je vrnila le peščica.« To je del izjave Judovske skupnosti Slovenije v ustavni pritožbi zoper odločitev, da se razveljavi sodba domobranskemu generalu in se ta s tem rehabilitira, saj ponovno sojenje ni več mogoče, ker je Rupnik mrtev. Posebej presunljive pa so osebne izpovedi številnih žrtev domobranskega nasilja judovskega in slovenskega rodu, ki jih najdemo v dveh sredi marca vloženih ustavnih pritožbah zoper omenjeno sodbo.