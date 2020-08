Koalicija voljnih 2.0

Zakaj Trump v resnici potrebuje slovenski podpis na protikitajski »izjavi«

Mike Pompeo nam je na novinarski konferenci v Washingtonu 5. avgusta razložil, s katerimi korporacijami smemo poslovati in s katerimi ne.

© Profimedia

Mike Pompeo je ameriški zunanji minister že dve leti, kar je zelo dolgo – Trump nenehno odstavlja in menja svoje ministre, Pompeo pa je ostal. Pomeni, da je priden, da uboga, da je z njim nekaj narobe in da Trumpa ne omenja po nemarnem, da mu torej zvesto sledi in da je voljan početi in govoriti še tako trapaste reči. Ko je na zemljevidu iskal vlade in režime, ki bi bili voljni za njim in Trumpom ponavljati trapaste reči, se mu je prst ustavil na Sloveniji – in že je tu. Slovenija je vedno voljna, vedno razpoložena za nove in nove »vilenske« deklaracije, za nove in nove koalicije voljnih. Tokrat je Slovenija v koaliciji z Ameriko, Poljsko, Romunijo, Estonijo, Latvijo in drugimi deželami, ki jim bolj diši Višegrad kot Evropa, tokratni »vilenski« deklaraciji pa se reče »izjava o varnosti omrežij 5G«. Zavita je v ezopsko meglo (svečano prisegamo, da bomo preverili ponudnike in dobavitelje omrežja 5G, transparentnost njihovega lastništva, njihovo spoštovanje pravic intelektualne lastnine, njihovo zavezanost zakonodaji, ki zahteva transparentnost korporativnega upravljanja ipd.), njen cilj pa je na dlani: kitajske telekomunikacijske gigante, kot je Huawei, je treba izključiti iz izgradnje omrežja 5G. Pika. Zakaj? Trump hoče na vsak način kaznovati Kitajsko. Da bi imelo kaznovanje večjo težo, si je omislil koalicijo voljnih, ki naj bi – ekonomsko – napadla Kitajsko.