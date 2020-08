Janša ustanavlja inštitut, ki bo na novo napisal zgodovino izvora Slovencev

Nazaj v jame

Norik, Beli panter, zgodovina po okusu Janeza Janše

© Uroš Abram

Šestega avgusta je stranka SDS v kulturnem domu v Bovcu pripravila tradicionalni vsakoletni posvet zagovornikov psevdoznanstvene venetske teorije, po kateri Slovenci nismo potomci Slovanov, temveč na prostoru pod Alpami živimo že od kamene dobe. Kakor vsa leta doslej so se ga udeležili ljubiteljski zgodovinarji iz Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma in društva Raziskovalci evropskega staroselstva, poleg njih pa je nastopil tudi Janez Janša, veliki navdušenec nad teorijami o slovenskem staroselstvu. Po poročanju spletne strani SDS je predsednik slovenske vlade zbrane domoljube razveselil s pomembnim oznanilom in »ob 10. letnici preučevanj slovenskega staroselstva napovedal inštitut, ki bo preučeval ta pomembna zgodovinska vprašanja«.

Gre za novo stopnjo v Janševih prizadevanjih, da bi na novo napisal slovensko zgodovino v skladu s svojimi nacionalističnimi pogledi. Prva je bila ustanovitev Študijskega centra za narodno spravo, ki je nastal leta 2008, v času prve Janševe vlade, in je namenjen rehabilitaciji domobranstva. Nova institucija, ki jo je napovedal v Bovcu, pa bo segla v daljno preteklost in poskusila na novo postaviti temelje slovenske identitete ter tako utrditi ideologijo stranke SDS. Doslej je bila venetska teorija skoraj izključno vezana na strukture zunaj uradnega zgodovinopisja, z lastnim, od države priznanim in z javnim denarjem financiranim inštitutom pa bodo ljubiteljski psevdoznanstveniki dobili nov zagon pri napadih na zgodovinske resnice.

Ustanovitev Študijskega centra za narodno spravo še lahko razumemo kot poskus preseganja dolgoletnega enoumja glede povojnih pobojev, po ustanovitvi inštituta za staroselstvo pa ni prav nobene potrebe, saj starejša obdobja slovenske zgodovine uspešno proučujejo številni strokovnjaki, ki delujejo pri SAZU, na primer Peter Štih in Andrej Pleterski. Trditve o staroselstvu širijo posamezniki, kot je glavni organizator posvetov SDS v Bovcu Jože Rant, ki ni zgodovinar. Inštitut za staroselstvo bo tako namenjen izključno širjenju nacionalistične doktrine »krvi in zemlje«.

Venetska teorija, ki so jo v osemdesetih letih oblikovali učitelj ekonomije Jožko Šavli, pesnik Matej Bor in duhovnik Ivan Tomažič, trdi, da smo Slovenci na prostoru sedanje države prisotni že od paleolitika, kar nam daje prednostno pravico do tega ozemlja in nas obenem označuje za enega izmed najstarejših narodov na svetu. Da to preprosto ne drži, je pokazalo že več zgodovinskih, etnoloških in tudi genetskih raziskav. Obsežna raziskava genskega materiala, ki sta jo opravila raziskovalca Damjan Glavač in Andrej Zupan z Oddelka za molekularno genetiko pri Medicinski fakulteti v Ljubljani, je na primer potrdila, da smo sodobni Slovenci najbolj sorodni zahodnoslovanskim populacijam, predvsem Slovakom, le majhen del našega genskega materiala pa izvira od ljudi, ki so ta prostor naseljevali v antičnih časih.