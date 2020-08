Ministrica, nadarjeni mladi čakajo na odgovor

Zavod RS za šolstvo pri sofinanciranju šolskih tekmovanj ne zagotavlja transparentnosti

Prikaz plakata, ki ga ni bilo

Na oglasnem prostoru na rumeni pografitani hiši, ki jo ugledamo, ko prečkamo zebro pred ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in pot nadaljujemo ob Masarykovi cesti proti Metelkovi, bi moral te dni viseti plakat s sporočilom za šolsko ministrico Simono Kustec. »Ministrica! Več kot 60.000 mladih slovenskih talentov nestrpno čaka na vaš odgovor,« se glasi poudarjeno besedilo na plakatu, pod njim pa piše: »Postopki in odločitve Zavoda RS za šolstvo in njegovega direktorja dr. Vinka Logaja ogrožajo prihodnost mladih tekmovalk in tekmovalcev v znanju matematike, logike, fizike, kemije, biologije, naravoslovja, astronomije, konstruktorstva, modelarstva, računalništva in psihologije.«

A oglasa na omenjenem oglasnem prostoru ni, saj se je agencija, ki prostor oddaja, očitno zbala spora z ministrstvom, pove Jožef Školč, tajnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), ki je plakat naročila. Odločitev sicer razume, vendar poudarja, da se je zveza za tako drastično potezo odločila, ker ni imela druge izbire. Z Zavodom RS za šolstvo je že dlje v sodnih sporih zaradi razpisov za sofinanciranje šolskih tekmovanj, ministrstvo za izobraževanje, ki bi moralo odgovoriti na njen zadnji dopis, pa se ne odziva.

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2016/17 prvič ustavil sofinanciranje nekaterih tekmovanj, ki jih izvaja ZOTKS, na primer iz naravoslovja, logike in kemije, pa tudi nekatera, za katera je odgovorno Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, denimo tekmovanje za Vegovo priznanje. Pri tem se je med drugim skliceval na kotizacije, ki jih organizatorji tekmovanj pobirajo od sodelujočih, in na zaključno prireditev, ki jo vsako leto pripravi ZOTKS za tekmovalce, njihove starše in mentorje, češ da je to nepotreben strošek. Na odločitev zavoda se je zveza pritožila že takrat, a je direktor zavoda Vinko Logaj odločil, da je pritožba neutemeljena in da je mogoče sprožiti samo upravni spor. Toda zgodilo se ni nič, čeprav je zveza vmes za posredovanje prosila tudi ministrstvo za izobraževanje.

Ko je Zavod RS za šolstvo 22. maja letos objavil javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/20, se je zveza z dopisom obrnila na ministrico in prosila, naj razpis preveri in poseže vanj. Upravno sodišče ji je medtem pritrdilo: upravni spor je razglasilo za nepravočasen, ker zveza še ni izčrpala vseh pravnih sredstev. V obrazložitvi sodišča je bilo navedeno, da je Zavod RS za šolstvo ZOTKS s tem, ko ji ni dal pravice do pritožbe, pravzaprav zavajal. »Na sodišču so dejali, da gre za javnoupravno zadevo, ki jo je treba obravnavati po zakonu o upravnem postopku. Tako imamo pravico do pritožbe, ki je ne more izničiti noben direktor ali pravilnik. Dobili smo tudi možnost, da se pritožimo na ministrstvo. To smo storili, hkrati pa dobili potrditev, da je razpis res nezakonit. S tem ko ne omogoča pravice do pritožbe, še bolj utrjuje direktorjev samovoljni položaj,« pravi Školč.

A kot rečeno se z ministrstva še niso odzvali. Školč dodaja, da se zagovarjajo, da so oblikovali delovno skupino, v katero so vključeni tudi organizatorji tekmovanj in v kateri pripravljajo nov pravilnik. Ena od sprememb naj bi bila, kot je prejšnji teden poročal Dnevnik, da bi o sofinanciranju tekmovanj ponovno odločalo ministrstvo. Toda Školč pravi, da med nalogami delovne skupine ni reševanja težav, ki so jih povzročile Logajeve odločitve.