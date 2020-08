Covid-vsevednež učinek

David Deutsch / flickr

Ko se globalna pandemija sreča z internetnimi strokovnjaki aka "Covid influenserji", pride do izraza tudi leta 1999 dokumentirani Dunning-Krugerjev učinek. Dunning in Kruger opisujeta pojav, ko strokovnjaki suvereno komentirajo teme zunaj svojega področja delovanja. Njihovo strokovno znanje jim daje lažni občutek, da so informirani in imajo boljšo moč predvidevanja od ostalih.

V primeru Covid-19 velik del mnenja o virusu ne ustvarjajo epidemiologi, ampak ravno ti (ne)strokovnjaki – večinoma gre za moške –, ki se nam zaradi svojih nazivov in izobrazbe zdijo kredibilni. Problem nastane, ko njihova nestrokovna mnenja vplivajo na delovanje javnosti ali pa jih za informiranje ali legitimizacijo svojih politik začnejo uporabljati politiki (pomislite na Bolsonara in Trumpa).

Vsak je dovzeten na Dunning-Krugerjev učinek, tudi ta agrument, in se tega paradoksalno ne more zavedati. Morda moramo začeti pri tem, da ponotranjimo zavedanje, da smo vsi zmotljivi in imamo omejeno znanje.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.