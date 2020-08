Današnji protesti proti kupovanju orožja za 780 milijonov evrov

Zbor ob 19. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani

Danes bodo ponovno potekali protivladni protesti. Kot sporočajo organizatorji bo zbor na Prešernovem trgu ob 19. uri, tema tega tedna pa bo kupovanje orožja.

"Vlada namenja 780.000.000,00 evrov za orožje. Spet delajo iz nas hlapce. Tokrat hlapce Pompea in ZDA. Ljudstvo trpi. Sooča se s socialnimi stiskami, vlada varčuje na ljudeh, kulturi, zdravstvu, stanovanjih za mlade in skrbi za starejše," so na Facebooku zapisali organizatorji protestov.

Pravijo, da se bodo z udeleženkami in udeleženci shoda danes zoperstavili "kraji našega denarja". "Uprli se bomo novim orožarskim poslom in aferam in sami odločili, kam s sredstvi, predvidenimi za orožje," so zapisali in povabili državljanke in državljane, naj se jim pridružijo.