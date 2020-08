Mars napada

Pentagon javno priznal obstoj posebne enote, ki proučuje NLP, in prikazal posnetke skrivnostnih plovil

© Peter Lomas / Pixabay

Na začetku leta je zagorel velik del Avstralije, dva meseca pozneje je začel razsajati koronavirus, svet se je nehal vrteti, nadeli smo si maske in se skrili med štiri stene. Obveljalo je splošno prepričanje, da je 2020 leto katastrof. Splet so preplavili memi, ki so predvidevali, kaj vse nas letos še čaka, če bodo stvari še naprej potekale po enakem vzorcu. V šali so napovedali, da sledi invazija sovražnih nezemljanov.

Nato je Pentagon aprila priznal obstoj doslej še nerazkritih posnetkov neznanih letečih predmetov, ki so jih od leta 2004 do 2015 posneli piloti pomorske veje ameriške vojske, U. S. Navy. Morda nas obisk nezemljanov – kot so napovedali spletni memi – letos še čaka, morda ne. Vsekakor pa bo – kot v pred kratkim objavljenem članku poroča časnik The New York Times – Pentagon nekatera svoja odkritja, povezana z neznanimi letečimi predmeti, v prihodnjih šestih mesecih razkril javnosti.

Timesov članek med drugim razkriva, da je posebna enota dobro desetletje na tajnih sestankih razpravljala o nepojasnjenih videnjih in dogodkih, poroča pa še o skrivnostnem dopisu, ki opisuje najdbe "vozil, ki niso s tega sveta".

Te dni je – pod pritiski odbora ameriškega senata – priznal, da skrivnostna enota ameriške vojske, ki proučuje "neidentificirane zračne fenomene", resnično obstaja in je še vedno dejavna. Gre za UAPTF (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force), vladni program, ki se je rodil iz pepela podobnega programa AATIP. Ta je neznana zračna plovila preiskoval od leta 2012 do 2017, dokler ga, kot poroča Timesov članek, vlada ni odrezala od proračunskih sredstev. Senatni odbor v poročilu pravi, da "razume, da so relevantni podatki lahko občutljivi", hkrati pa omenja tudi "nekonsistentne informacije" v poročilih posebne enote UAPTF.

Timesov članek med drugim razkriva, da je posebna enota dobro desetletje na tajnih sestankih razpravljala o nepojasnjenih videnjih in dogodkih, poroča pa še o skrivnostnem dopisu, ki opisuje najdbe "vozil, ki niso s tega sveta". Navaja pričevanja znanstvenikov in vladnih uradnikov, vpletenih v projekt. Med njimi je direktor nekdanjega Pentagonovega programa za proučevanje neznanih zračnih plovil, ki – sicer brez fizičnih dokazov – trdi, da so na Zemljo že trčili objekti nepojasnjenega izvora. Tudi Eric W. Davis, astrofizik, ki je bil svetovalec v Pentagonovi skrivnostni enoti, za Times priča o analizah neznanih materialov, katerih izvora ni bilo mogoče ugotoviti, iz česar je sklepal, da "jih nismo mogli narediti sami".