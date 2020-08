Uredništvo | foto: Gašper Lešnik

FOTOGALERIJA: Petkovi protivladni protesti

Protesti včeraj v središče postavili nasprotovanja načrtovanim nakupom vojaške opreme

Na 17. petek so bili v Ljubljani in še po nekaterih drugih mestih napovedani protivladni protesti, ki pa jih je marsikje preprečilo neurje, ki se je že popoldne razvilo nad državo.

V prestolnici se je med neurjem na Prešernovem trgu zbralo nekaj deset ljudi, v središče svoje kritike pa so tudi na družbenih omrežjih tokrat postavili predvsem sredstva, ki jih vlada namenja vojski oz. za nakupe vojaške opreme. Po prepričanju pobudnikov protesta in njihovih somišljenikov bi bilo 780 milijonov evrov, kolikor jih vlada v prihodnjih šestih letih namerava nameniti investicijam v vojsko, bolj koristno uporabiti za področja zdravstva, kulture, znanosti in zelenega gospodarstva, ter za izgradnjo domov za starejše in višje pokojnine.

Obrambni minister Matej Tonin je na tovrstne kritike včeraj odgovoril na Twitterju in zapisal, da je bilo zanemarjanja vojske dovolj. "Slovenski vojak ne bo več slabo obut in brez ustrezne opreme. Kriza je proračun Slovenske vojske praktično prepolovila," je spomnil in poudaril, da je čas, da smo na vojsko spet ponosni.