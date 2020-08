Janša: »Združene države vidimo kot edino silo zahodne civilizacije«

IZJAVA DNEVA

"V naporih zunanjega ministra Pompea in predsednika ZDA vidimo podporo vrednotam svobode, vladavine prava, človekovih pravic, človekovega dostojanstva oziroma nadaljevanje politike, ki je omogočila padec berlinskega zidu, železne zavese in ponovno svobodno povezovanje in sodelovanje evropskih narodov."

"Po grožnji jedrskega uničenja iz časa hladne vojne bi svet danes moral trepetati pred kompleksnimi hibridnimi napadi kibernetskega in biološkega orožja, elektromagnetnih udarov in klasične vojske. Združene države vidimo kot edino silo zahodne civilizacije, ki se je sposobna soočiti s to kompleksno grožnjo in Slovenija pripravljena pomagati pri teh naporih."

(Janez Janša, predsednik vlade ob obisku ameriškega zunanjega ministra Mikea Pompea, ki je dejal, da se je Slovenija s podpisom izjave uvrstila med '5G varne države' in se postavila na stran svobodnih družb; via Dnevnik)