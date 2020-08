»Po številu testiranj smo v Sloveniji padli na enega od zadnjih mest v Evropi«

IZJAVA DNEVA

"Po številu testiranj smo v Sloveniji padli na enega od zadnjih mest v Evropi: v zadnjem tednu smo opravili le 0,34 testa na tisoč ljudi, kar je skoraj polovico manj kot na začetku julija. Res je sicer, da se v času dopustov ljudje redkeje zatekajo k zdravnikom in jih ti zato manjkrat napotijo na testiranje, vendar s tem ne moremo razložiti velikih nihanj v številu testov od dneva do dneva. Najverjetnejša razlaga je, da oblast zavestno noče priti do realne ocene števila okuženih. Iz dveh razlogov: da bi rešila domačo turistično sezono in da bi olajšala letovanje naših državljanov v drugih državah, predvsem na Hrvaškem."

(Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje, o tem, da smo po števili testiranj na enem od zadnjih mest v Evropi; v kolumni za Dnevnikov Objektiv)