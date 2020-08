Jose: »To drugačnost sem občutil že v otroštvu«

IZJAVA DNEVA

"To drugačnost sem občutil že v otroštvu. Z nekaterimi ljudmi sem imel konflikte že v vrtcu. Ko zdaj razmišljam o tem, se mi zdi to normalno, ker smo ljudje narejeni tako, da smo vsaj v prvem trenutku zelo nezaupljivi do vsega drugačnega od tistega, česar smo vajeni. Zato mislim, da je najbolj pomembno, da se spoznavamo: da spoznavamo drugačne ljudi in drugačne kulture, zato ker se, potem ko nekaj spoznaš, tega nehaš bati. Ena glavnih poant najinega komada z Muratom Od ljudi za ljudi je bila ravno to, da ko začneš spoznavati ljudi, vidiš, da v bistvu ni razlike; na zunaj smo mogoče drugačni in drugače govorimo, osnovne značilnosti mene ali enega Šveda so pa iste: vsi si želimo biti ljubljeni in imeti radi – mislim, da je to osnova za vse."

(Joseph Nzobandora - Jose, raper, igralec, dramaturg, plesalec, scenarist, lutkar in pravnik, o tem, ali je imel težave zaradi svoje barve kože; v intervjuju za svet24.si)