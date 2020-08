Preplet elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma

Četrta izdaja Festivala Grounded letos na temo resnice

Shygirl

Od 20. do 22. avgusta bo pred Švicarijo v Parku Tivoli potekala četrta izdaja Festivala Gronded, ki prepleta elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem in na svojevrsten način promovira razpravo o pomembnih družbenih vprašanjih. Na festivalu se bo odvilo več kot deset pogovornih in glasbenih dogodkov z več kot 50 sodelujočimi govorkami in govorci ter umetnicami in umetniki.

Tema festivala leta 2015 je bila Avtonomija migracij, leta 2018 Intima v času umetne inteligence in lani Avtomatizacija in oblast. Letošnja tema je "Resnica": "Solidarnost, odpravljanje neenakosti in sobivanje v različnosti predpostavljajo obstoj resnice, kot vrednoto javnega delovanja pa resnicoljubnost. V poresničnem svetu teh predpostavk ni več. Izmenjavo idej, ki temeljijo na obstoju razuma, vednosti in preverljivosti, nadomeščata zavajanje in laganje.

Festival bodo odprli v četrtek, 20. avgusta, ob 18. uri z uvodnima predavanjema dr. Igorja Bijukliča z naslovom Svet kot dobava in nakup in dr. Vlaste Jalušič z naslovom (Politična) odgovornost v času organiziranega laganja. Sledil bo pogov o Utišanih resnicah bojev, kjer bodo predstavnice_ki štirih civilnih iniciativ z različnih področijj govorili_e o svojih bojih, ciljih ter glavnih ovirah pri njihovem doseganju.

Večer bo zaključil koncertni program, ki bo potekal od 21. ure naprej, na katerem bo nastopila japonsko-ameriška umetnica in producentka Golin, klasično izobražena pianistka, ki bo predstavila svoj futuristično robotski pop s človeškim srcem. S svojim modularnim, izključno analognim live-actom poglobljene raziskovalne elektronike se bo predstavil_a škotska_i umetnica_k Evil Medvěd ter domači enigmatična_i projekt Drone Emoji.

V petek se bo festivalsko dogajanje začelo ob 14.30 s predavanjem dr. Kristine Čufar o resnici v pravu in o njem, sledil pa bo pogovor o dokazovanju resnice v postopkih zaradi spolnega nasilja z antropologinjo dr. Ireno Šumi, vrhovno državno tožilko Mirjam Kline in sociologinjo Niko Kovač.

Dan se bo nadaljeval z glasbenim programom med 17. in 18. uro, online predavanjema raziskovalke_ca na oddelku za Human Centered Design & Engineering Univerze v Washingtonu Osa Keyesa o marginaliziranih resnicah ter skupine umetnikov in raziskovalcev iz Berlina Documents from Berlin: Corona Denial. Obe predavanji bosta v angleščini.

Večer bodo ob 20. uri zaključili nastopi več tujih in domačih izvajalk in izvajalcev eksperimentalne in (pre)drzne elektronske glasbe. Ob domačih (CL_TR, Gabi 98, Orlando, Katcha) bosta večer zaznamovala v Londonu rojena vokalistka, avtorica besedil in DJ-ka Shygirl in madžarski producent, umetnik platforme SHAPE 2020 Fausto Mercier.

V soboto ob 9.30 bo potekal pogovor dr. Spomenke Hribar in dr. Barbare Rajgelj o laži in resnici v politiki. Ob 10.30 se bo novinar Uroš Škerl Kramberger o resnici in spravi pogovarjal z dr. Jovano Mihajlović Trbovc, dr. Tanjo Petrović, dr. Manco G. Renko in dr. Mašo Mrovlje.

Sledil bo štiriurni glasbeni program, v katerem se bodo predstavili mladi domači izvajalci in izvajalke – BKKLJ, Tetsuo in GPN GPN. Ob 16. uri bosta Luka Lisjak Gabrijelčič in Nejc Slukan osvetlila teorije zarote v zgodovini in danes, sledilo bo predavanje in delavnica tehnološke etičarke Alice Thwaite o resnici v demokracijah, diskurzivni del festivala pa se bo zaključil s pogovorom kulturologinje Nike Mahnič in dr. Marka Coeckelbergh o tehnologiji globokih prevar (“deepfakes”) in nevarnosti totalitarizma.

Večer bodo ob 20.00 zaključili z glasbenim programom domačih izvajalk in izvajalcev Muzikačaka, Vareggo Walles, Estera, Pouch Envy, za vrhunec pa bosta poskrbela gosta - med New Yorkom in Berlinom delujoča Dis Fig ter Holy Similaun s premierno predstavitvijo novega live seta.

