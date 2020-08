Pred-akcija pred petkovim protestom

Danes ob 19.00 na Prešernovem trgu

Na Prešernovem trgu bo danes ob 19.00 potekala Protestna pred-akcija, na kateri bodo posneli kratek video, v katerem bodo povedali zakaj vztrajajo na protestih, hkrati pa bodo tudi pozvali čim večje število sodržavljanov, da se jim pridružijo v petek na protestih.

"Smo del posebenga fenomena. Še nikoli nas ni toliko vsak teden zahtevalo drugačno družbo. Že 17 tednov! In ne bomo odnehali. Naš glas bo odmeval še naprej in jim ne bo pustil mirno dihat!"

"Politiki se počasi vračajo s svojih počitnic in njihove koruptivne prakse se bodo spet nadaljevale in tudi mi moramo ponovno stopnjevati svoje aktivnosti", so zapisali organizatorji.