Rupel: »Majniška deklaracija je eden od petih temeljev slovenske samoodločbe«

IZJAVA DNEVA

"Uspeli smo v eni zadevi, ki se ji reče samoodločba. Sami odločamo o svoji usodi. Tega ni bilo nikoli prej v zgodovini. Tako da s tega vidika je bilo to, kar smo storili, zelo dobro, zelo učinkovito, zelo velik dosežek. Veste, tista Majniška deklaracija je eden od petih temeljev slovenske samoodločbe – Majniška deklaracija, vojna, plebiscit, referendum 2003 o Natu in Evropski uniji ... in seveda ustava. Majniška deklaracija je povedala vse, kar je bilo treba povedati. Tako rekoč vse."

(Dr; Dimitrij Rupel, nekdanji zunanji minister, o tem, da je v njegovi pisarni na FSPN-ju nastala Majniška deklaracija, katere ključni stavek se glasi, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda; v intervjuju na TV SLO)