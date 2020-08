To je jutrišnja naslovnica Mladine

DVE SLOVENIJI

Jutri izide nova Mladina! Za tokratno naslovnico sta poskrbela Uroš Abram (fotografija) in Ivian Kan Mujezinović (oblikovanje). Dekle z naslovnice je Klara Kuk, za ličenje pa je poskrbela Ana Lazovski. Več o tem, da je razkol med urbanim in ruralnim zaradi hujskačev postal glavna politična delitev v Sloveniji, si preberite jutri. Nova številka Mladine bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani od 21. avgusta dalje. #Mladina34

