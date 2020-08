Koga briga za Belorusijo?

Максим Шикунец / Wikimedia Commons

Nasilje v Belorusiji se stopnjuje iz dneva v dan. Gumijaste naboje so že zamenjali tudi pravi, iz zaporov, kamor vozijo protestnike, odmevajo kriki bolečine, po spletu pa krožijo grozljivi posnetki pretepenih aktivistov.

Lukašenko še zmeraj obvladuje večino medijskega prostora, a ko je med priprtimi toliko ljudi, da se med njimi znajdejo tudi številni iz tvojega ožjega kroga, to ni več ključnega pomena. Situacijo v državi preveč ljudi čuti na svoji koži, da bi lahko za resnične obveljali spini oblastniških trobil. Četudi oblast vsak večer izklopi internet, se informacije bliskovito širijo od ust do ust.

V petek so se protestnikom s stavko pridružila številna največja beloruska podjetja. Vse bolj se zdi, da bo "Luka" težko ostal v sedlu. Pa mednarodna skupnost? Med tem, ko se Belorusi upravičeno bojijo ruskega posredovanja, se bodo v Bruslju šele sestali. In naši "prijatelji" Madžari? No, oni se recimo "zavzemajo za dialog in odločitve, ki ne bodo škodovale odnosom z Belorusijo."

Agrument ustvarja Danes je nov dan.