»Na predsedniških volitvah si stojita nasproti dva starca, en narcisistično infantilen in drugi dementen«

IZJAVA DNEVA

"Amerika je nefunkcionalna kot država. Na veliko opevana demokracija se je izkazala za to, kar je vedno bila: demofobična oligarhija. Ljudstvo je izključeno iz odločanja, spopad med frakcijami oligarhov pa je ohromil delovanje političnega sistema. Medtem ko plutokrati odločajo, kdo bo vodil državo, ne morejo kupiti novega političnega sistema in nobene volitve ne morejo več rešiti politične krize. Dolgoletna negativna selekcija in korupcija sta pripeljali do tega, da si na predsedniških volitvah stojita nasproti dva starca, en narcisistično infantilen in drugi dementen."

(Tomaž Mastnak, sociolog, o tem da v ZDA nobene volitve ne morejo več rešiti politične krize; v kolumni za časnik Dnevnik)