Danes se začenja Festival Grounded

Pred Švicarijo v Parku Tivoli bo potekala četrta izdaja Festivala Grounded

Drone Emoji

Festival, ki prepleta elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem in na svojevrsten način promovira razpravo o pomembnih družbenih vprašanjih, bodo odprli ob 18. uri z uvodnima predavanjema dr. Igorja Bijukliča z naslovom Svet kot dobava in nakup in dr. Vlaste Jalušič z naslovom (Politična) odgovornost v času organiziranega laganja.

Sledil bo pogovor o Utišanih resnicah bojev, kjer bodo predstavnice_ki štirih civilnih iniciativ z različnih področijj govorili_e o svojih bojih, ciljih ter glavnih ovirah pri njihovem doseganju.

Od 21.00 dalje bo potekal koncertni program. Nastopila bo japonsko-ameriška umetnica in producentka Golin, klasično izobražena pianistka, ki bo predstavila svoj futuristično robotski pop s človeškim srcem, z izključno analognim live-actom poglobljene raziskovalne elektronike pa se bo predstavil_a škotska_i umetnica_k Evil Medvěd ter domači enigmatična_i projekt Drone Emoji.

BCW7ZfIJbPg