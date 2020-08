Spodobi se in pravično je

Danes je nov dan

Res se spodobi in je pravično, da se družba kolektivno sooča s pretečo nevarnostjo porasta okužb. Za vse prebivalce bi morala veljati enaka pravila.

Čeprav smo Slovenci prikrajšani za mnoge kulturne prireditve, pa so naši duhovni pastirji ob prazniku Marijinega vnebovzetja našteli več kot tri tisoč obiskovalcev. Kljub smernicam NIJZ je s fotografij (javnega?) dogodka razvidno, da nadzora nad upoštevanjem ukrepov ni bilo, brez maske in na neprimerni razdalji pa sta bila, poleg številnih drugih, tudi nadškof Zore in kardinal Rode. Naj omenimo, da demografska slika povprečnih vernikov Rimokatoliške cerkve kaže, da gre za rizično skupino, vlada pa, kakor smo že pisali, cerkvene obrede ni označila za najbolj tvegane.

V pisnem nagovoru vernikom se škofje trenutni politični garnituri niso pozabili odkupiti z omembo "nepotrebnih nasprotovanj in protestov". Za nemoteno delovanje in množično zbiranje namreč potrebujejo zaveznika. Očitno se le držijo nekaterih smernic: roka roko umije!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.