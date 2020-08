Pia Nikolič | foto: Uroš Abram

»Janez Janša se ne sme navaditi na to, da se vsak teden protestira. Mislim, da protesti ne bodo zvodeneli, ampak se bodo kvečjemu radikalizirali.«

Tea Jarc, predsednica sindikata Mladi plus

Tea Jarc na protestu 24. julija v Ljubljani

© Borut Krajnc

Sindikalistka Tea Jarc, ki se je rodila leta 1987, je že od otroštva aktivistka in članica nevladnih organizacij. Začela je pri tabornikih in nadaljevala pri Mladinskem svetu, temu je tudi predsedovala. Je vztrajna zagovornica pravic mladih in se zavzema za ustvarjanje boljših možnosti za njihovo prihodnost, samostojnost in vključevanje v družbenopolitične procese. Je predsednica Odbora za mlade Evropske konfederacije sindikatov in prav posebnega sindikata Mladi plus, ki zagovarja pravice študentov, dijakov, mladih brezposelnih, samozaposlenih, »avtorcev« in »podjemcev«.

Ob mednarodnem dnevu mladih ste v sindikatu Mladi plus opozorili na brezposelnost mladih, ki se zaradi epidemije povečuje. Zakaj so mladi pogosto prvi na seznamu za odpis?