Vsi sveti

V sklopu ideološkega boja si slovenska RKC prizadeva, da bi bilo za blažene ali celo svetnike razglašenih več posameznikov s temačno preteklostjo

Pod Stanislavom Zoretom slovenska RKC nadaljuje ne le rehabilitacijo, temveč popolno povzdignjenje spornih posameznikov iz druge svetovne vojne. Prav Zore je nosilec postopka za beatifikacijo 26 mučencev, ki so jih ubili partizani. Najspornejši med njimi je Lambert Ehrlich, ki je pred dvema letoma dobil svoj spomenik na Žalah – blagoslovil ga je seveda metropolit Zore

© Borut Krajnc

V množici kontroverznih slovenskih osebnosti, ki so s svojim delovanjem med drugo svetovno vojno zaznamovale kolektivno zavest naroda, je Lambert Ehrlich ena izmed najspornejših. Ugledni katoliški duhovnik in teolog je bil fanatični antikomunist, zaradi česar je po zasedbi Slovenije dejavno sodeloval z okupatorji. Že pred vojno je ustanovil radikalni katoliški akademski klub Straža, deloval je tudi v društvu Katoliška akcija, leta 1942 pa je za italijanske oblasti spisal razvpito spomenico, v kateri jim je predlagal, naj »omogočijo avtonomno varnostno službo v obliki akademske formacije, meščanske straže in splošne varnostne straže po vaseh«. Italijani so ga poslušali, Ehrlich pa se je v slovensko zgodovino zapisal kot ideološki oče domobranskega gibanja; dva izmed kadrovskih virov domobranskih odredov sta bili nato prav Straža in Katoliška akcija. Partizansko gibanje je zato Ehrlicha obsodilo na smrt, maja 1942 je v Ljubljani padel pod streli likvidatorja – in če lahko verjamemo sodobni slovenski RKC, šel naravnost v raj.