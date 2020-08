Dve Sloveniji

Razkol med urbanim in ruralnim je zaradi hujskačev postal glavna politična delitev v Sloveniji, ki pa se ji moramo upreti

Umetno vsiljeni polarizaciji so na drugi strani v bran vladi stopili mladi desničarski skrajneži, samooklicani domoljubi, ki se dojemajo kot varuhi pristnega slovenskega izročila.

© Željko Stevanić

Leto 2008 je bilo prelomno za državo. Po štirih letih je z oblasti sestopila prva vlada, ki jo je vodil predsednik SDS Janez Janša. Ta volilnega poraza z majhno razliko ni dobro sprejel; ob razglasitvi neuradnih izidov je ždel v kletnih prostorih strankinega štaba, skrit pred novinarskimi objektivi in snemalniki. Ko se je končno pojavil, je kislega obraza izrekel svojo diagnozo vzrokov za poraz: »Ljubljana je premagala večino Slovenije.« Ter dodal, da bo za lepšo prihodnost države končno treba »upoštevati tudi to, da glas centra šteje enako kot glas vasi«. Tri leta kasneje se je s soprogo Urško izselil iz Ljubljane, se nastanil na kmetiji v Šentilju pri Velenju in se iz meščana prelevil v vaščana.