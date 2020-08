Janšizem in naboji v ceveh

Dvojna merila policije

Aleš Hojs

V času, ko notranje ministrstvo vodi Aleš Hojs, policija pa je vse bolj prestreljena z novimi vodstvenimi kadri, kakršne ceni SDS, so policisti zaslišali vsaj osem protestnikov, ker so ti na protivladnih protestih v rokah držali transparent z napisom »Smrt janšizmu«. In to ne zaradi storitve prekrška, pač pa, ker naj bi bili storili kaznivo dejanje grožnje s smrtjo.