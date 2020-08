Petkov protivladni protest

Jutri ob 19.00 na Prešernovem trgu v Ljubljani

"Ker se počitnice počasi končujejo in se politiki vračajo k svojim represivnim ukrepom, klientelizmu in korupciji, moramo tudi mi ponovno zaostriti svoje delovanje. Pripravili jim bomo prav posebno "dobrodošlico" in jih opomnili, da se njihov čas nepreklicno izteka", so zapisali organizatorji.

Protestniki vztrajajo kljub ograjam, kaznim, nasilju, grožnjam, pritiskom, ter poskusom spodbujanja razdorov in vztrajali bodo, dokler bo treba. Ne pristajajo na strahovlado, ne bojijo se.

Začeli bodo na Prešernovem trgu, nato pa skupaj tja, kjer jih ne bodo mogli ignorirati.