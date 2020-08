Drugi dan Festivala Grounded

Glasbeni program bosta zaznamovala v Londonu rojena vokalistka, avtorica besedil in DJ-ka Shygirl in madžarski producent, umetnik platforme SHAPE 2020 Fausto Mercier

Shygirl

© Facebook

Festivalsko dogajanje se bo začelo ob 14.30 s predavanjem dr. Kristine Čufar o resnici v pravu in o njem, sledil pa bo pogovor o dokazovanju resnice v postopkih zaradi spolnega nasilja z antropologinjo dr. Ireno Šumi, vrhovno državno tožilko Mirjam Kline in sociologinjo Niko Kovač.

Dan se bo nadaljeval z glasbenim programom med 17. in 18. uro, online predavanjema raziskovalke_ca na oddelku za Human Centered Design & Engineering Univerze v Washingtonu Osa Keyesa o marginaliziranih resnicah ter skupine umetnikov in raziskovalcev iz Berlina Documents from Berlin: Corona Denial. Obe predavanji bosta v angleščini.

Večer bodo ob 20. uri zaključili nastopi več tujih in domačih izvajalk in izvajalcev eksperimentalne in elektronske glasbe. Ob domačih (CL_TR, Gabi 98, Orlando, Katcha) bosta večer zaznamovala v Londonu rojena vokalistka, avtorica besedil in DJ-ka Shygirl in madžarski producent, umetnik platforme SHAPE 2020 Fausto Mercier.

