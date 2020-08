“Mogoče jo je zeblo"

Danes je nov dan

Zbirka grozljivih komentarjev pod novico o moškemu, ki je ženo polil z bencinom in zažgal, bi bila skoraj bolj šokantna od novice same – če ne bi bilo podobnih primerov valjenja krivde na žrtve nešteto.

Od racionaliziranja poskusa umora (“Kaj pa ozadje?”) do trivializiranja z zasmehovanjem (“Mogoče jo je zeblo.”) sporočajo komentatorji eno: nasilno dejanje moškega je potrebno razumsko premisliti, pri tem pa je ženska bodisi kolateralna škoda patološke motnje bodisi (in bolj verjetno) – sama kriva.

Podobno mišljenje sporočajo, in s senzacionalističnim poročanjem tudi spodbujajo, mediji. Podcenjevanje žrtvinih poškodb (“opečena ženska”), izpostavljanje mnenj in govoric sosedov, špekuliranje o motivih in izogibanje obsodbe nasilja so žal stalnica. S takšnim pisanjem novinarji mizoginemu Facebooku mečejo (ne)okusno kost za glodat in pripomorejo, da nasilje v (heteroseksualnih) partnerskih odnosih, ki je prvi vzrok nasilne smrti žensk po svetu, ostaja tabuiziran in s tem nerešen problem.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.