Zaključek četrte izdaje Festivala Grounded

Zadnji dan festivala bo odprl pogovor dr. Spomenke Hribar in dr. Barbare Rajgelj, ki bosta v fokus vzeli iskanje resnice, oziroma odnos do laganja v "poresničnem svetu" v slovenski politiki

Dis Fig

Ob 9.30 bo pred Švicarijo potekal prav poseben pogovor z naslovom Resnica in laž v politiki. Pogovarjali se bosta filozofinja, sociologinja in publicistka dr. Spomenka Hribar in docentka za pravne predmete na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, dr. Barbara Rajgelj. V fokus bosta vzeli iskanje resnice, oziroma odnos do laganja v "poresničnem svetu" v slovenski politiki. Zanimalo ju bo koliko k temu prispevajo različni akterji in kdaj je lahko laž rešitev ali resnica poguba. Pogovor se bo odvil skoraj četrt stoletja po prvem in desetletje po drugem izidu knjige Svet kot zarota, "v katerem je dr. Spomenka Hribar analizirala politični slog Janeza Janše", kar bo storila tudi na podlagi tretje Janševe vlade, ki je trenutno na oblasti.

Ob 10.30 se bo novinar Uroš Škerl Kramberger o resnici in spravi pogovarjal z dr. Jovano Mihajlović Trbovc, dr. Tanjo Petrović, dr. Manco G. Renko in dr. Mašo Mrovlje.

Sledil bo štiriurni glasbeni program, na katerem se bodo predstavili mladi domači izvajalci in izvajalke – BKKLJ, Tetsuo in GPN GPN. Ob 16. uri bosta Luka Lisjak Gabrijelčič in Nejc Slukan osvetlila teorije zarote v zgodovini in danes, sledilo bo predavanje in delavnica tehnološke etičarke Alice Thwaite o resnici v demokracijah, diskurzivni del festivala pa se bo zaključil s pogovorom kulturologinje Nike Mahnič in dr. Marka Coeckelbergh o tehnologiji globokih prevar (“deepfakes”) in nevarnosti totalitarizma.

Večer bodo ob 20.00 zaključili z glasbenim programom domačih izvajalk in izvajalcev Muzikačaka, Vareggo Walles, Estera, Pouch Envy, za vrhunec pa bosta poskrbela gosta - med New Yorkom in Berlinom delujoča Dis Fig ter Holy Similaun s premierno predstavitvijo novega live seta.

