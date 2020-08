Uredništvo | foto: Gašper Lešnik

FOTOGALERIJA: Petkovi protivladni protesti

Tokratni protest tudi proti posegom v neodvisnost policije

Že 18. petek zapored je v Ljubljani potekal protivladni protest. Na Prešernovem trgu se je zbrala večja množica ljudi, ki je z žvižgi in vzkliki "lopovi" pospremila govorce na protestu. Razvili so tudi velik transparent, s katerimi vladi sporočajo: "Čakamo vas!" Govorci na protestu so kritično opozorili tudi na nadzore, ki te dni potekajo na NPU.

"Politikom sporočamo, da je vmešavanje v policijo in preiskave nesprejemljivo in nezakonito. Vlada mora ne le prenehati s takimi dejanji, ampak mora odstopiti," je v govoru poudarila Tea Jarc iz Sindikata Mladi plus. "Ta vlada je takoj po vrnitvi s počitnic začela z izvajanjem represije, s katero si želi podrediti vse družbene podsisteme, vključno s policijo," je ob tem še ocenila Jarc.

Po govorih so se protestniki, ki naj bi se jih po ocenah udeležencev zbralo okoli 3000, v povorki odpravili po ulicah središča Ljubljane. Ustavili so se tudi na Gregorčičevi ulici pred poslopjem vlade, kjer so nadaljevali z nagovori, na asfalt pred vladnim poslopjem pa so prilepili tudi papirnate odtise stopal.

Policisti so na protestu zasegli transparent z neprimerno vsebino ter ugotovili po eno kršitev zakona o javnih zbiranjih in zakona o varstvu javnega reda in miru.