Napis v podporo prosilcem za azil

Danes zjutraj se je nad podvozom na Celovški cesti pojavil napis v podporo prosilcem za azil v Centru za tujce v Postojni

Policija pod vlado Janeza Janše že od 1. junija naprej omejuje gibanje prosilcem z azil in jih zapira v opuščen industrijski objekt v Centru za tujce v Postojni. Tam so zaprti 24 ur na dan, sedem dni v tednu, dokler se ne odrečejo pravici do azila ali pa jih na prostost izpusti sodišče z razveljavitvijo odločbe o omejitvi gibanja. Obupani tujci od časa do časa protestirajo, zahtevajo človeško obravnavo, zdravniško pomoč, prihaja do samopoškodovanja, poskusov samomora, gladovnih stavk.