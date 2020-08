»Aleksandra Pivec je pasé, z njo ni poti naprej«

IZJAVA DNEVA

"Če bi Aleksandra Pivec razumela politiko in bi želela delati v dobro vseh, bi sledila našemu pozivu in bi odstopila, kajti če bo vztrajala na čelu DeSUS, bo to pripeljalo do propada stranke. Poslanci Aleksandre Pivec ne vidimo več kot predsednice. Ona je za nas, kot se je izrazil eden od kolegov, pasé. Želimo, da pride nekdo, ki bo stranko konsolidiral, poenotil članstvo in ki bo razumel politiko."

(Franc Jurša, vodja poslanske skupine DeSUS, o tem, da Aleksandra Pivec ne razume politike; via Dnevnik)