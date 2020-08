Abecedarij svobode govora: gatekeepers

Ljudje

Chomsky in Herman v leta 1988 izdani knjigi Manufacuring Consent orišeta mainstream medije kot aparat v službi kapitala in politike. Pravita, da so bolj kot neposredna cenzura ali propaganda pomembne tiste perspektive, ki jih mediji izpustijo kot nevredne poročanja in tako zamejijo pogovor.

30 let zatem je situacija drugačna. Mediji nam servirajo "prelomne" novice 24 ur na dan, do njih dostopamo preko družbenih medijev in nekoč obskurni (desni) pogledi so postali del mainstreama. Od ponudnikov novic pa do algoritmov, ki nam jih servirajo, je medijska krajina razdeljena na podlagi političnih prepričanj občinstva.

Čeprav se na prvo žogo zdi, da je segmentacija medijev odraz vedno večjega političnega razkola v družbi, je poslovni model medijev tisti, ki naravnost zahteva radikalizacijo in razkol. Ogorčenje in sovraštvo prodajata časopise in ustvarjata klike, pri tem pa prepričanega občinstva ne motijo niti teorije zarote in neresnice. Gre za biznis komodifikacije strahov in nesigurnosti.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.