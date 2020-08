»Ne zgodi se pogosto, da se lahko skupno in javno zavzamemo za obče dobro«

IZJAVA DNEVA

"Predvsem zato, ker se čutim odgovornega za to, da sem del skupnosti, ki ji ne gre za partikularnost, ampak za obče dobro. To so redke dobrine. Ne zgodi se pogosto, da se lahko skupno in javno zavzamemo za obče dobro. Kot intelektualec pri tem preprosto moraš sodelovati. Sodelovanje te dvigne na raven aktualnosti v pravem pomenu besede, na raven delujoče stvarnosti. To stvarno živi in deluje."

(Andrej Ule, matematik in filozof, ki je bil na vseh uličnih protestih v Ljubljani od leta 1968, o tem, zakaj danes hodi na proteste; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)