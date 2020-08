»Z Janšo sva delala ključne korake za Slovenijo – on sin dolenjskega domobranca, jaz sin primorskega partizana«

IZJAVA DNEVA

"Janez Janša se je naredil sam. On ni človek, ki bi ga kdo naredil. Prav gotovo je to obdobje odločilno zanj. Tudi danes se mi zdi, da ga je to obdobje tako zaznamovalo, da je v njegovi politiki čutiti sledi tistega obdobja. Seveda se dobivava, tu in tam se srečava. On je zdaj v popolnoma drugi vlogi, jaz sedim na Dobu, tako da je to danes malo težje. Ampak sva v stiku, čeprav sva bila pri številnih vprašanjih različnih mnenj. Ker sem prav v zadnjem času znova prebral to zgodbo o njegovem očetu, mi je prišlo na misel, da sva delala ključne korake za Slovenijo – on sin dolenjskega domobranca, jaz sin primorskega partizana – in to nikoli, nikoli v celotnem obdobju, kar se poznava, ni bilo odločilno pri najinem sodelovanju."

(Igor Bavčar, nekdanji notranji minsiter, o tem, kako je Janšo izstrelil v politično orbito, potem, ko ga je leta 1988 z Odbrom rešil iz zapora: v intervjuju na TV Slovenija)