Države ne damo za gradbeno jamo!

Danes ob 19.00 na Prešernovem trgu protestna ljudska skupščina

Vlada ponovno izrablja oblast in prioriteto daje kapitalu, namesto dobrobiti ljudi in okolja. Zaradi lobističnih dogovorov, ki se dogajajo mimo javnega nadzora, ponovno odpirajo vrata korupciji, ignorirajo odločitve ustavnega sodišča in razprodajajo naše premoženje in naše okolje.

"Z napadi na nevladne okoljske organizacije v javnem interesu, je vlada želela samovoljno posegati v naravo, na način, da bi civilno družbo izločali iz postopkov. Skoraj 37 tisoč se nas je s podpisom peticije Narave ne damo postavilo po robu tretjemu protikoronskemu zakonu in razprodaji narave. Skupaj smo zahtevali varno in demokratično prihodnost za vse. Oblast nas je ignorirala in zakon vseeno sprejela, upoštevalo pa nas je ustavno sodišče in zakon ustavilo.

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo dalo nov gradbeni zakon, s katerim želi zaobiti odločbo ustavnega sodišča. Minister Vizjak hoče gradbenim in energetskim lobijem zabetonirati gladko pot do 7,7 milijarde vrednih investicij", so zapisali organizatorji.