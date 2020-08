To je jutrišnja naslovnica Mladine

L’ÉTAT, C’EST MOI (Država, to sem jaz)

Jutri izide nova Mladina! Za tokratno naslovnico sta poskrbela Uroš Abram (fotografija) in Ivian Kan Mujezinović (oblikovanje). Več o tem, da je ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov predsednik vlade Janez Janša v zgolj svojem imenu položil vence na tri mesta v Ljubljani. Nova številka Mladine bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani od 21. avgusta dalje. #Mladina35

