GDPR - spomenik nesposobnosti slovenske zakonodajne veje oblasti

Tomkie sFastyne / Flickr

Vse kaže, da Sloveniji do predpisanega roka v septembru (ki je bil že leta 2018 podaljšan) ne bo uspelo sprejeti zakona, ki bi tako imenovano uredbo GDPR vpisal v domači pravni red. To ni uspelo ne Šarčevi (ki je sicer morda načrtovala sprejetje novega Zakona o varovanju osebnih podatkov pred septembrom), ne Janševi vladi.

Evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova je Sloveniji že sporočila, da se ne bo obotavljala sprožati postopkov proti državi, ki ne zna spoštovati osnovnih pravil igre v EU. Za Slovenijo to poleg mednarodne sramote lahko pomeni tudi dodatno finančno breme (kazen) že tako preobremenjeni vojaški državni blagajni.

Gre za šolski primer slabega, neorganiziranega vodenja. Že v osnovni šoli so šolarke in šolarji sami odgovorni za domačo nalogo, obveznosti jih ne odveže noben izgovor. Za sprejem zakonodaje smo imeli nekaj let časa, kar je bilo večini drugih članic EU več kot dovolj. Novega zakona o varovanju osebnih podatkov ni preprečila epidemija, ampak – nesposobnost!

