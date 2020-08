Uredništvo | foto: Gašper Lešnik, Borut Krajnc

FOTOGALERIJA: Petkovi protivladni protesti

Tokratni protesti v v znamenju okoljske tematike

© Gašper Lešnik

V Ljubljani so že 19. petek zapored potekali protesti, ki so tokrat v ospredje postavili okoljsko tematiko. Opozorili so, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, saj je pod njegovim vodstvom ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani protestniki.

"Zahtevamo transparentno porabo javnega denarja in projekte v javnem interesu. Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo," je bilo med drugim slišati v govorih na napolnjenem Prešernovem trgu.

Od tam so se protestniki nato ob spremljavi glasbe in žvižgov peš in na kolesih po Dunajski cesti, kjer so ustavili promet, podali proti ministrstvu za okolje. Zbrali so se pred stavbo in vzklikali "Država smo mi!", na transparentih pa je bilo med drugim razbrati Ohranimo naravo za otroke, Mladim ni vseeno, Narava nima twitterja, Stop izkoriščanju ljudi in narave ter Ni planeta B.

Ministrstvo za okolje je bilo sicer že zgodaj popoldne prizorišče akcije, ki so jo izvedli Mladi za podnebno pravičnost. Prepričani so, da minister Vizjak vztrajno ruši vse okoljske varovalke. Uslužbence ministrstva je nekaj deset udeležencev pozvalo, naj postanejo žvižgači in javnosti povedo, kaj se dogaja za stenami ministrstva za okolje.

V fotogaleriji spodaj si lahko ogledate fotografije Gašperja Lešnika in Boruta Krajnca.