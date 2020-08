Oviranje najboljših kriminalistov

Napad na NPU je tudi napad na državo

Nekdanji šef policije Aljoz Travner in mnister za notranje zadeve v permanentnem odstopu Aleš Hojs

© Borut Krajnc

Minulo sredo, 19. avgusta, štiri dni po prazniku Marijinega vnebovzetje, je na ljubljansko Litostrojsko ulico, v prostore Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), v spremstvu bivšega generalnega direktorja policije Antona Travnerja vkorakala četica inšpektorjev za notranje zadeve. To so bili Alja Jančar, Lavra Bezovnik in Vojko Kos. V začetku julija je namreč notranji minister Aleš Hojs za v. d. vodje inšpektorata za notranje zadeve imenoval Severina Peka. Severin Pek sicer nima omembe vrednih izkušenj z inšpekcijskimi nadzori ali kriminalistiko – zadnjih osem let je bil namreč vodja splošne službe pri mariborskih gasilcih, ima pa drugo kvaliteto, ki očitno po novem šteje več: je osebni prijatelj državnega sekretarja Franca Kanglerja. In tako je Pek že takoj po nastopu funkcije in očitno po diktatu svojega prijatelja odredil »izredni nadzor nad varovanjem in obravnavanjem tajnih podatkov v NPU«, s katerim naj bi ministrstvo ugotovilo, kot so nam pojasnili, ali zaposleni v NPU ravnajo s tajnimi podatki v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.