L’état, c’est moi

V petih mesecih vladanja je Janez Janša grobo poškodoval slovensko družbeno pogodbo

Na 18. protestu so zbrani uprli prst proti vladi in se vprašali, kdo razprodaja naravo in okolje, kdo žali in ponižuje lastno prebivalstvo, kdo uničuje svobodo medijev, kdo rožlja z orožjem in se zapleta v nove orožarske posle, kdo služi s koruptivnimi posli, kdo se spogleduje s fašizmom, kdo je očistil svoje vile in potem razglasil karanteno, kdo odpušča strokovnjake in nastavlja politične podtaknjence, kdo ustrahuje protestnike in protestnice, kdo bi rad starostnike strpal v kontejnerje, kdo širi sovraštvo do migrantov … Odgovor na ta in na mnoga druga podobna vprašanje je bil le eden. »Vlada!«.

© Gašper Lešnik

Država, v kateri živimo, je demokratična republika. To pomeni, da smo svobodni, dokler smo tudi odgovorni. Lahko se prosto gibamo, lahko izražamo svoja mnenja, lahko se družimo s komerkoli, lahko prosto razpolagamo s svojim premoženjem in svojimi telesi. Vse to lahko počnemo, dokler s svojim početjem in stališči ne ogrožamo ostalih članov skupnosti. Ker živimo v demokraciji, smo polnopravni državljani in državljanke. Demokracija, vladavina ljudstva, pa ni samoumevno stanje, temveč je mogoča le, dokler ustava in pravni red slehernega posameznika varujeta pred izkoriščanjem in maščevanjem tistih, ki imajo več družbene moči od ostalih. V ta namen je v demokratični družbi moč porazdeljena med tri veje oblasti, ki so med seboj strogo ločene: zakonodajno, izvršilno in sodno. To je jamstvo naše svobode in naše varnosti. In sedaj je ogroženo.